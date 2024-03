«Thuram? Trovatemi un giocatore che sia stato grandissimo questo sabato. Olivier ha un indice di popolarità, ma anche per lui è stato molto complicato quando è entrato contro la Germania al posto di Marcus. Non si tratta dei singoli. Sono impegnato in una riflessione collettiva riguardo la partita. Perché non abbiamo fatto in campo quello che dovevamo fare. Sicuramente uno dei miei obiettivi è osservare quanti più giocatori possibili in vista dell'Europeo», ha sottolineato.