Il ct della Francia ha parlato dei due calciatori dell'Inter, protagonisti sia in nerazzurro che in Nazionale

Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, ai microfoni de La Gazzetta delloSport ha parlato di Marcus Thuram e di Benjamin Pavard, protagonisti sia con l'Inter che in Nazionale: "Thuram? Marcus ha vissuto una bella stagione con l'Inter, migliorando in efficacia, in sintonia con Lautaro Martinez. Marcus può giocare in tutto l'attacco. Non ha le stesse caratteristiche di Olivier, ma può esserne l'erede. E anche se per Giroud è l'ultimo Europeo, è importante contare sulla sua esperienza".