È Marcus Thuram il LeoVegas.News Player of the Month del mese di maggio. I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante francese come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News. È stato un mese straordinario per Thuram che oltre ad aver fornito prestazioni straordinarie ha alzato al cielo il suo primo Scudetto in nerazzurro.