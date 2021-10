Desolati: “Inter, Inzaghi mi piace. Dzeko? Io gli metterei cross su cross per…”

Le parole dell'ex centravanti: "Avessi Dzeko saprei come sfruttarlo al massimo: è alto, caparbio, destro e sinistro, non ha difficoltà a farsi largo in area"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Claudio Desolato, ex centravanti, ha parlato così in vista della sfida di domenica sera tra l'Inter e la Juventus: "Ho visto la Juve, è cambiata. Alcuni giocatori hanno un anno in più e non tutti hanno lo stesso tasso qualitativo. Nel calcio comunque conta vincere, da sempre. Quanto all'Inter ha dimostrato l'anno scorso il suo valore, e Inzaghi mi è sempre piaciuto. Avessi Dzeko saprei come sfruttarlo al massimo: è alto, caparbio, destro e sinistro, non ha difficoltà a farsi largo in area. Non vedo più i cross dal fondo: avendo un attaccante come lui non puoi arrivare sul fondo e non crossare. Ora si tende a rientrare... E poi un attaccante è un attaccante, deve stare là in area e far gol. Oggi tutti gli allenatori vogliono attaccanti che tornano indietro ma è dura, non possono rincorrere e poi fare 80-90 metri per tornare all'area avversaria. Io gli metterei dieci cross da destra e dieci da sinistra per sfruttarlo a dovere".