Inter, ai dettagli la trattativa con Bain Capital: futuro più sereno. Lion Rock…

Il ritorno in Italia di Steven Zhang preannuncia importanti novità per quanto riguarda il futuro societario nerazzurro

Il ritorno in Italia di Steven Zhang sembra preannunciare importanti novità per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Si era detto e così è stato. L'arrivo di Steven Zhang a Milano coincide, di fatto, con la definizione del prestito atteso come pioggia nel deserto: aiuta a superare una fase delicatissima per i conti dell'Inter e a festeggiare il titolo senza ansie aggiuntive. Il presidente arriva "chiavi in mano" visto che è ormai ai dettagli la trattativa con Bain Capitol, fondo di private equity che era stato già attivo nelle trattative con la Lega di A: in arrivo 250 milioni che non peseranno direttamente sui conti dell'Inter, ma su quelli della società controllante.