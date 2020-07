Detti: “Non sono tanto scaramantico, ma non mi chiedete un pronostico. Spero che l’Inter…”

Gabriele Detti, nuotatore tifoso dell’Inter, è intervenuto prima del match contro il Brescia: “Sto bene, è stata lunga ma era inevitabile. Ci siamo fermati un po’ tutti. Normale fermare anche lo sport. Sono tornato ad allenarmi a pieno regime. Ci sarà anche una garetta a metà agosto, vedremo come abbiamo lavorato. Scaramanzie? Non sono tanto scaramantico. Prima di una gara faccio sempre gli stessi movimenti. Prima dell’Inter cerco di non rispondere se mi chiedono il pronostico. La guardo dalla mia stanza, mi auguro di vedere una bella partita. Sperando possa andare bene. Speriamo di vedere qualcosa di buono, ripartire bene visto che ultimamente siamo sempre partiti non benissimo. Speriamo di reggere come è successo anche a Parma e di portare a casa qualcosa di interessante”.

(Inter TV)