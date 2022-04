Deulofeu: “Inter come un derby? No, ho grande rispetto per loro. Per lo scudetto…”

Al termine di Fiorentina-Udinese, l'attaccante spagnolo ha parlato anche della gara contro l'Inter

Al termine di Fiorentina-Udinese, Gerard Deulofeu ha commentato la larga vittoria dei friulani e ha parlato anche della prossima sfida in campionato contro l'Inter . "La vittoria di oggi è pesante per noi, tanti anni senza vincere qua. Sono molto contento per i gol e per la squadra che continua a vincere. Tutti ci sentiamo bene, abbiamo un allenatore che spinge molto forte, un ragazzo che motiva e quello ci fa andare in campo bene".

"Stiamo facendo tanti gol, abbiamo migliorato in difesa e non è una casualità. L'Inter? Non lo sento come un derby, prima di tutto ho rispetto per l'Udinese. Vero che ho giocato nel Milan e tifo per loro, ma per me è una partita come tutte le altre. Ho un grande rispetto per l'Inter. Per noi è una gara importantissima, vogliamo vincere e voglio segnare. Per lo scudetto tifo per il Milan, ma rispetto l'Inter e per me non è un derby".