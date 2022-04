Inter, occasione Correa. Déjà vu Verona, Inzaghi è pronto a giocarsi la carta Tucu

Con la squalifica di Lautaro, il tecnico dell'Inter sta valutando il partner migliore per Dzeko per la gara contro il Verona

"Inzaghi è pronto a giocarsi la carta Joaquin Correa col Verona. Un bel “deja vu” per il Tucu, capace di realizzare solo doppiette da quando veste nerazzurro: all’andata fu lui a capovolgere l’inerzia della partita, proprio nel giorno del debutto. Due reti nel finale per mandare in delirio il popolo interista e il suo allenatore, che al Bentegodi si esibì nella prima esultanza “di gruppo” in nerazzurro. Correa non segna dal 31 ottobre, altri due gol per piegare l’Udinese: 4 centri per 6 punti, è arrivato il momento di ritrovare le buone abitudini", spiega La Gazzetta dello Sport.