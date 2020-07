Inter, tegola de Vrij: campionato finito? GdS: “Infortunio da verificare, spazio a Ranocchia”

Tra le note dolenti del pareggio senza reti dell’Inter contro la Fiorentina c’è, senza dubbio, De Vrij. Il difensore olandese è stato sostituito al 23′ da Ranocchia per una distorsione del ginocchio sinistro.

Campionato finito per l’olandese? La Gazzetta dello Sport commenta così: “L’entità dell’infortunio andrà verificata, ma il vero obiettivo, a questo punto, è recuperarlo per la gara col Getafe del 5 agosto. Ci sarà spazio per Ranocchia, mentre sembra meno preoccupante la situazione di D’Ambrosio, uscito nella ripresa per un taglio nell’arcata sopraccigliare”.