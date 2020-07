Conte: “Complimenti a Ranocchia. De Vrij? Si è spaventato, il dottore mi ha detto che…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Dobbiamo essere bravi a fare un’analisi. L’analisi mia è totalmente positiva. Ho visto una squadra che correva in avanti, che non aveva paura di avere duelli, abbiamo avuto una buona manovra e creato tante occasioni. A volte imprecisi noi, a volte bravissimo il portiere e a volte ci hanno fermato i pali. Per la smania di vincere abbiamo rischiato qualcosina in contropiede. Credo una prestazione positiva. Mi dispiace solamente per i ragazzi che erano delusi. Questo è positivo. Inizi ad avere qualcosa dentro che ti avvicina ad un discorso di mentalità vincete. De Vrij? Parlando con il dottore mi diceva che non dovrebbe essere nulla di particolare. Si è spaventato e ha voluto uscire. Non dimentichiamo che Ranocchia è entrato, ha risposto presente. Complimenti a lui, è un ragazzo a posto. Il lavoro sta pagando. Sta facendo buonissime cose anche lui. Ci deve essere delusione. Ogni partita deve essere giocata con un solo obiettivo, vincerla. Questo deve essere il nostro obiettivo. Possibilmente dobbiamo vincere attraverso il gioco, l’intensità. E’ inevitabile che ci sia voglia da parte nostra di arrivare quanto più in alto possibile. A me interessa chi vince e arriva primo. E’ importante parlare di Champions League, un traguardo importante per tutte le società. Non mi ricordo squadre arrivate seconde o terze che trovi in qualche libro e che abbiano lasciato un segno”.

(Inter TV)