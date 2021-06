Olanda-Repubblica Ceca, de Vrij non sta nella pelle: “Non vedo l’ora”

Il difensore nerazzurro conosce l'eventuale rivale nei quarti, la Danimarca. Ma dovrà prima battere la rivale agli ottavi

Stephan de Vrij è pronto per gli ottavi di finale dell'Europeo. La sua Olanda giocherà domani pomeriggio, alle 18, contro la Repubblica Ceca. Il giocatore ha postato una foto della rifinitura e ha scritto: "Non vedo l'ora che arrivi domani". Attesa e speranza per il difensore dell'Inter che conosce già l'eventuale rivale dei quarti. Chi vincerà tra la sua Nazionale e quella avversaria affronterà la Danimarca che ha battuto il Galles 4-0 quest'oggi.