In Olanda – De Vrij titolare con la Turchia. “Van Gaal ha notato che sbaglia poco”

Il difensore nerazzurro dovrebbe partire dal primo minuto contro la Nazionale di Calhanogu. Anche Dumfries è favorito da titolare

De Ligt ha parlato di lui come di un compagno e non come un rivale. "Le faide personali non servono, chi non gioca fa il tifo per chi va in campo, ma sceglie il ct", ha detto il difensore della Juventus rispetto alla rivalità con de Vrij nell'Olanda. Contro il Montenegro hanno giocato entrambi da titolari perché van Gaal ha concesso un turno a van Dijk che si sta riprendendo da un infortunio. «Lui giocherà sicuro contro la Turchia - ha annunciato il commissario tecnico olandese - non è affatto una scelta difficile. Virgil è un capitano e un capitano con me gioca sempre. Chi farà coppia con lui? Lo scoprirete martedì».