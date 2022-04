Inter, per De Vrij carichi aumentati ma recupero da gestire

Il calciatore nerazzurro è uscito per un affaticamento nella gara col Verona e il suo rientro in gruppo sarà graduale

Ieri Stephande Vrij si è allenato a parte rispetto alla squadra che si è allenata sotto gli occhi di Marotta e Baccin. Il giocatore, uscito anzitempo dalla gara dell'Inter col Verona, ha un affaticamento alla coscia sinistra, nulla di particolarmente preoccupante, ma dopo la distrazione al polpaccio subita col Liverpool, il suo recupero verrà gestito con attenzione. Ha aumentato i carichi nella giornata di ieri, ma difficilmente oggi rientrerà per tutta la seduta in gruppo. Probabile non giochi nella gara con lo Spezia e tornerà per il derby.