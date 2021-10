De Zerbi: “Sensi è strepitoso, mi piacerebbe averlo di nuovo con me”

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk spende parole di elogio per il centrocampista dell'Inter, suo ex giocatore ai tempi del Sassuolo

Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, in un'intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato dei calciatori allenati ai tempi del Sassuolo e diventati protagonisti in Nazionale. Tra questi anche Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter tormentato dagli infortuni: "Sensi? Un altro strepitoso. Non so quali problemi fisici lo condizionino, ma mi piacerebbe averlo di nuovo con me".