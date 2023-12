Ex Dg Spartak: “Ritorno di Moses all’Inter? Una bufala. È già in là con l’età e inoltre…”

Intervistato da Rusfootball, l'ex direttore generale dello Spartak Mosca, Sergei Shavlo , ha commentato alcune indiscrezioni uscite in Russia su un possibile ritorno all'Inter di Victor Moses . "L'Inter è in lotta per lo scudetto e ci è vicina. Non credo che Moses li rafforzerà".

"A quanto pare questa è una specie di bufala. È già in là con l'età, ha superato il suo apice. Ora penso che la rosa dell'Inter sia al completo. Se prendono giocatori, saranno più giovani e promettenti. Ripeto, non credo che l'Inter in questo momento sia interessata a lui. In generale, l'età e il livello del campionato sono diversi. In Serie A credo che per lui sarebbe dura".