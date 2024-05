"L'Atalanta sta al massimo, la Juve sembra più in difficoltà, ma è sempre una finale e la Juve è più abituata a giocare queste partite. Risultato non scontato, la Juve non muore mai, per blasone può vincere la Coppa. Europa League non influirà sull'Atalanta. Se starà come nelle ultime settimane, per la Juve sarà dura. Allegri? Penso qualcosa si sia rotto, ha fatto grandissime cose, meno negli ultimi due. C'è una discrepanza tra tifoseria e società che non mi convince.