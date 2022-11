Di Biagio: “Inter in crescita, peccato per la sosta. Dzeko rinnova? Io lo terrei come…”

"L'Inter è in continua crescita da un mese e mezzo, dalla Roma è partita in una rimonta incredibile. Ha portato a casa una vittoria fondamentale, con la Juve ha perso immeritatamente. Per l'Inter non ci voleva lo stop probabilmente. Dzeko rinnova? Dzeko è un esempio, in estate sembrava dovesse andare via. Professionalità massima, entra, gioca, fa gol. Potrebbe avere un ruolo diverso, gli anni passano ma io lo terrei come terzo o quarto attaccante l'anno prossimo"