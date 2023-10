Di Biagio: “Inter, devi vincere lo scudetto, non si sono alternative. Lukaku…”

Intervistato da Libero, Gigi Di Biagio ha parlato di Inter-Roma a poche ore dal fischio d'inizio della gara. "Sono due squadre in grande salute. La Roma è tornata a viaggiare forte e può infastidire il modo di giocare dell’Inter, che resta favorita. Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A. Con Inzaghi giocano molto bene e hanno due giocatori per ruolo. Adesso devono portare a casa il tricolore, non ci sono alternative".

Il più atteso è Lukaku. Il questore ha deciso che nessun fischietto sarà ammesso all’interno del Meazza. Ma cosa ti aspetti dal belga, che faccia una grande partita o rischia di essere schiacciato dalla contestazione?

«Romelu ha l’esperienza per gestire una cosa del genere e non farsi condizionare. Saranno molto importanti i primi minuti: se entra bene in partita riuscirà a non farsi distrarre dal pubblico. Altrimenti col passare dei minuti rischia di innervosirsi».