Di Biagio: “Inter squadra vera, ha davvero tutto. E Inzaghi è intelligente”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è una squadra forte, Simone, che è molto intelligente, ha proseguito sulla falsa riga di Antonio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha parlato così del momento di Inter, Milan e Juventus: "L'Inter è una squadra forte, Simone, che è molto intelligente, ha proseguito sulla falsa riga di Antonio: ci ha messo del suo, ma l'Inter è una squadra vera. Ha trovato costanza e mentalità ed equilibrio: ha tutto quanto. Il Milan è più tecnica, fa girare la palla più velocemente: è cresciuta tantissimo. Dopo il Covid è cresciuto in maniera assoluta. La Juve? Max forse non si aspettava una situazione così, se la aspettava meno grave: non ha più Ronaldo, quindi non è facile. Troverà la soluzione giusta, ma non è semplice: ma la Juve potrà tornare. La distanza però è tanta e anche le squadre sono tante: sono 10 punti da 4 squadre, è difficile".