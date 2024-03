Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Gigi Di Biagio , ex calciatore, ha parlato così della crisi della Juventus: "Togliendo il primo tempo di ieri del Genoa, nelle ultime tre gare ha fatto le due migliori partite. Il campionato della Juve è attualmente difficilissimo, perché non ha quasi più stimoli. La Juve ha disputato una prima parte di campionato sopra le righe, visto che non era pronta per lo Scudetto. Anche se arrivare terzo a 20 punti dell’Inter complica anche la programmazione dell’anno prossimo.

Perché non riesce a concretizzare? Le componenti sono tante, tipo il nervosismo che c’è tra i suoi attaccanti. Crollo della Juve dopo la sconfitta con l’Inter? Perché non era pronta per stare lì, non ha tenuto botta a livello psicologico. Quando sono cadute le energie? Quando si è distaccata dall’Inter e da lì ha iniziato a giocare meglio, perché è più libera nella testa. La Juve ha tanti giovani che non sono abituati a giocare ad un determinato livello, bisogna colmare questa questa mancanza”.