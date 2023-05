Di Canio: “Champions? Per il City sulla carta vero scoglio è il Real Madrid”

"Gundogan è stato in difficoltà contro il Real Madrid, oggi si presenta con gol, assist e gol. Il City ha vinto contro l'Everton con autorevolezza, ora giocherà ogni 4 giorni davvero. Prima c'è il Real, poi c'è il Chelsea in campionato: la Premier è vicina ma quest'anno, per la Champions, ok che in finale è una partita secca ed è difficile, anzi difficilissimo, sulla carta lo scoglio più grande è con il Real Madrid. All'andata tutti pensavamo potesse controllare meglio la partita, questo è lo scoglio più duro: il Real è il Real, il City è favorito. Ora la Champions per il City diventa un fattore importantissimo"