Di Canio: “L’Inter fa un calcio più internazionale. C’è vita oltre Lukaku. Tutti…”

L'ex giocatore commenta la vittoria dell'Inter contro il Cagliari

"Era per dire che c'è vita oltre Lukaku e che con un 35enne come Dzeko ha dato gioia intorno anche agli altri che l'anno scorso hanno reso e sono migliorati sotto Conte, ma tutti si sono liberati perché questa è una squadra tecnicissima. Lautaro, che all'inizio di stagione sembrava orfano di Lukaku, è migliorato. Questa Inter è un upgrade dello scorso anno, gioca un calcio più internazionale e non è un caso che ha superato il girone di Champions".