Paolo Di Canio, nel corso di Sky Calcio Club, ha elogiato la gestione delle forze da parte dell'Inter : "La gestione della rosa da parte di Inzaghi è la strategia più giusta per puntare al titolo, per ripetersi in campionato, perchè la priorità dell'Inter è il campionato".

"Nel gioco dell'Inter ci sono delle zone di competenza, non è che girano per il campo: hanno i tempi, ci sono questi interscambi di posizioni clamorose. Ma ritorno alla gestione della rosa: infatti poi Asllani, in una partita magari non irresistibile, è lì. Nel primo tempo a Verona arriva Bisseck in inserimento in area di rigore, Dimarco già l'anno scorso si presentava da sinistra e tagliava per il campo e si trovava a destra, e Inzaghi non voleva!