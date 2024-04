Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così dopo la conquista dello scudetto da parte dell'Inter: "L'Inter da tre anni è la più forte e ha cambiato meno di altri: ha preso sempre la caratteristiche adatte, bravi a cambiare e migliorare, come Inzaghi. Ha continuato quell'idea di calcio, diversa nei principi e dominatrice. Bravo perché è più moderno, un 3-5-2 offensivo. E' tre anni in ritardo, ma si è preso quello che doveva con una qualità fantastica: il dominio di questa squadra è fantastico. E' stato bravo a far fare ai giocatori quello che dovevano. La sua è una squadra ultramoderna, tutti sanno fare tutto anche in posizioni non di competenza perché Simone gliel'ha messo in testa".