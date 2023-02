Di Canio: “Inter, sembrava fotocopia dell’anno scorso. Prima poteva essere 3-0”

“Il Milan aveva giocatori fuori posto e pensava solo alla fase difensiva. Lautaro è quel giocatore che pensiamo possa diventare importantissimo, ha messo cattiveria e gamba questa sera. Dal 60’ l’Inter si è messa in difficoltà da sola, sembrava la fotocopia dell’anno scorso. C’era la sensazione, come l’anno scorso, che potesse essere un 3-0 netto in favore dell’Inter anche stasera. Scudetto? L'Inter ha il dovere di crederci, anche se Inzaghi può anche non dirlo”, le sue parole.