L'ex attaccante della Lazio ha indicato nei nerazzurri di Simone Inzaghi la favorita numero uno per lo scudetto

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha indicato nell'Inter la favorita numero uno per lo scudetto: "L'Inter è fuori categoria. Ha la continuità dell'allenatore, che è cresciuto, ha portato dei giocatori che sono fondamentali. Se ripeterà il distacco dell'anno scorso? Non so se saranno 8, 10, 15, il discorso è la forza d'urto.