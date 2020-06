Di Canio: “Inter, le partite vanno ammazzate. Troppi errori sotto porta. Lautaro ed Eriksen…”

Negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato la prestazione fornita dall‘Inter a San Siro contro la Sampdoria nel recupero della 25a giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

“Se l’Inter può rientrare nella lotta scudetto? Sì, basta che non riapra partite chiuse come quella contro la Sampdoria. Bisogna segnare certe palle e rischiare di meno. Conte è maniacale in questo e non se lo può permettere. Se sbagli certe palle gol a pochi metri dalla porta poi… Eriksen oggi è stato più simile a quello visto in Inghilterra. Sa tirare fuori il meglio dagli scambi con gli attaccanti. Ha qualcosa di diverso, velocità di pensiero e nell’esecuzione del pensiero stesso. Lautaro? Forse a Napoli ha inciso anche il cambio di modulo, gli spazi che occupava prima erano occupati da Eriksen. Una grande squadra le partite le chiude, anche perché l’Inter stasera ha creato. Queste prime partite hanno riportato la Juventus indietro, mentre l’Inter si è rilanciata“.

(Fonte: Sky Sport)