Di Canio: “A Liverpool l’Inter non avrà la scusa del campo. Bologna-Inter? Fuori limite”

Intervenuto durante Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha parlato della prossima sfida di Champions League tra Liverpool e Inter

"L'Inter deve andare lì con consapevolezza e provare a giocare nella metà campo avversaria. Non ci sarà la scusa del campo del Genoa: li troveranno un biliardo. Bisogna mettere in conto che si può uscire, quello sicuramente. Sai che stai giocando la Champions League ad Anfield Road. L'Inter è un nome enorme, deve giocarsela. Bologna-Inter? Situazione non bella, non si può certo recuperare alla penultima o terzultima. Siamo già fuori limite secondo me".