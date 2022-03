Chiamata Inter: Marotta ha alzato il telefono e ha trasmesso a Dybala un messaggio da Inzaghi

Non è più un mistero l'interesse dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala, nel caso in cui l'argentino non rinnovasse il suo contratto

Marco Macca

Non è più un mistero l'interesse dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala, nel caso in cui l'argentino non rinnovasse il suo contratto con la Juventus, attualmente in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'agente del calciatore, Jorge Antun, è arrivato in Italia, in attesa di avere un incontro con il club bianconero. Nel frattempo, però, ci sarebbe stato un contatto telefonico con Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, in cui, tra l'altro, il dirigente dell'Inter avrebbe trasmesso allo stesso Antun l'ammirazione tecnica di Simone Inzaghi nei confronti di Paulo Dybala:

"Jorge Antun è arrivato a Torino nei giorni scorsi per vedere la Juventus, ma non è detto che il suo tour italiano si fermi qui. Per ora lui e Marotta si sono limitati a un contatto telefonico, in cui il nerazzurro ha ribadito l'interesse del suo club per Dybala e ha trasferito al procuratore il gradimento dell'allenatore: Simone Inzaghi è da sempre un grande estimatore di Paulo e sarebbe felice di poterlo allenare. Antun per il momento si è limitato a incassare i complimenti e ringraziare, rimandando altri discorsi a dopo il confronto con la Juventus, che dovrebbe avvenire a metà della prossima settimana".

(Fonte: gazzetta.it)