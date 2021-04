Di Canio: “Per me Lukaku resta panterone moscione. Ma Rabiot è giraffone moscione”

L'Inter si avvicina a grandi passi allo scudetto. A Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha analizzato così il momento dei nerazzurri

"Quando Conte sceglie di epurare alcuni giocatori importanti per alcuni atteggiamenti, va poi a prendere giocatori impeccabili da questo punto di vista. I giocatori lo seguono perché lo rispettano, questa è la forza di Conte. A me non frega niente se gioca bene o male, a me piace esaltare l'aspetto emotivo, lo spirito di sacrificio. Escono fuori tutte queste caratteristiche in questo momento, la voglia di prendersi tutto nei dettagli".

Di Canio ha poi parlato anche di Juventus (e Lukaku): "Questa squadra ha due difetti tremendi: sbagli quasi tutti gli approcci alle partite e non ha identità. L'anno scorso, Sarri ha accettato un ibrido: non era la squadra che voleva lui, ma ha portato a casa il risultato. Ora, quest'anno non ci aspettavamo la vittoria del campionato, ma la cosa preoccupante è come stanno arrivando questi 13 punti di distacco dall'Inter, ovvero con non-prestazioni. Rabiot? Vado al manicomio, perché sentivo dire che aveva qualità ecc. Lukaku? L'ho definito panterone moscione per alcune prestazioni, e continua a esserlo per quanto mi riguarda. La vittoria cancella tutto, ma le prestazioni restano. Ma, se lui è il panterone moscione, Rabiot è il giraffone moscione".