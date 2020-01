Di Canio: “Lukaku? Doppiette dalla decima in giù. Ora grande, Conte può farlo grande grande”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio, ex centravanti, ha parlato così della corsa scudetto: “La Lazio è quella che mi sembra abbia l’identità più spiccata. L’Inter ha costruito un’identità, ma manca qualcosina. Quello che sta facendo Conte è straordinario, per i punti e perché sta combattendo: ma c’è sempre un malumore che tira fuori lui o l’ambiente. Tenere il ritmo dei primi 30′ con l’Atalanta, che continua a fare il suo gioco è difficile“.

Di Canio si è poi soffermato sul momento di Romelu Lukaku: “Io so che siete sorpresi, non l’avete mai visto: per me non è una sorpresa che faccia quattro doppiette. Faceva triplette dalla decima in giù: non mi sorprende che faccia due gol al Napoli, è bravissimo. Però il Napoli ora difende peggio della Spal. Ne farà altri, sarà determinante: però per otto anni l’ho seguito. Con il Genoa sposta la palla e la mette all’incrocio, ieri con la pressione addosso devi essere più rapido: lui non ha qualcosa in più del top, top, top player. Lui ne farà tanti altri, dico che quella cosa in più la deve fare e la può fare. Usa la fisicità non con la cattiveria che potrebbe avere: non puoi cambiare le menti, non può diventare Diego Costa. Conte e il fatto di giocare titolare indiscusso possono farlo esplodere definitivamente e farlo diventare grande grande: ora è grande”.