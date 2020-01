Lukaku esalta De Bruyne: “Fratello, che assist!”. Kevin: “Preparati per quest’estate”. Romelu…

Kevin De Bruyne continua a stupire e a dimostrare di essere uno dei migliori, se non il migliore, centrocampisti al mondo. Il belga ha infatti regalato un assist spettacolare a Gabriel Jesus in uno dei gol del Manchester City nella vittoria per 6-1 contro l’Aston Villa. Romelu Lukaku, suo connazionale, gli ha immediatamente scritto su Twitter: “Fratello, che passaggio”, inserendoci anche qualche insulto scherzoso. “Preparati per quest’estate”, gli ha risposto KDB riferendosi all’europeo e la voglia di regalare assist al centravanti nerazzurro. “Yep”, gli ha risposto senza incitazioni Lukaku: il Belgio comincia a scaldarsi.