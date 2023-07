Di Canio: “Mbappé, comportamento indecente e vergognoso. Non ha etica né rispetto”

"Ti ci sei messo tu PSG in questa situazione, l'hai viziato ed è diventato un brand mondiale, ci sei già caduto l'anno scorso e ora Mbappé fa ancora le bizze. Il PSG deve fare meno danni possibile, verrà ceduto se non rinnoverà. Possiamo giudicare gli errori del PSG ma, posso dirlo in modo spassionato, c'è anche l'indecenza del ragazzo, la definisco indecenza perché se n'è approfittato già l'anno scorso e ora gioca la carta di giocare un anno e poi va via da svincolato per guadagnare al Real Madrid"