Paolo Di Canio ha condannato in maniera molto dura l'atteggiamento di Leao e Theo Hernandez che, durante il cooling break in Lazio-Milan, non si sono uniti ai compagni e al mister ma sono rimasti in campo per i fatti loro. Un fatto che non è chiaramente sfuggito a nessuno e che in tanti hanno rimarcato. L'ex giocatore della Lazio ne ha parlato ieri a Sky: "Se succede al dopolavoro... con i miei amici che stiamo cazzeggiando e uno si mette lì con la pancia in disparte gli dico: "Oh stiamo parlando, vieni qua tra noi". E si paga 10 euro per il campo… adesso non voglio fare populismo ma questa cosa è una vergogna".