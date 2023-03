Di Canio: “Napoli? Per la reazione dopo l’inciampo con l’Inter capisci che…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così della crescita del Napoli e delle sirene inglesi per Victor Osimhen: «La Premier è il campionato più bello del mondo e ti mette alla prova sulla fisicità. Victor non ha quella di Lukaku. È filiforme, elastico e relativo. Ha un fisico alla Bruce Lee: un magro che ti distrugge perché ha un'energia finale. La va a prendere nelle posizioni più improbabili».