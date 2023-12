Di Canio: “Inzaghi è cresciuto e quest’anno ha cancellato le sue mancanze. L’Inter…”

"Nel primo tempo la Lazio era in controllo del palleggio, ma inconsistente in avanti. La mia idea è che nel secondo tempo la Lazio aveva entusiasmo, ma con tre passaggi l'Inter arrivava in porta: hanno tecnica in movimento e danno la palla con i giri giusti. Miglior attacco e miglior difesa. E' una squadra devota alla missione, in entrambe le fasi. Inzaghi? Si migliora insieme: due anni fa ha perso lo scudetto per sue mancanze di esperienza e gestione. L'anno scorso il Napoli se ne è andato troppo presto".