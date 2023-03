Di Caro: “L’Inter reagisce dopo uno schiaffone. Ma ha un difetto che non va bene per una big”

Come è accaduto spesso quest'anno dopo aver preso uno schiaffone, l'Inter reduce dalla sconfitta di Bologna si ricompatta, sfrutta gli uomini migliori (ieri Lautaro su tutti) e torna a respirare. Ma la vittoria meritata e netta contro il Lecce non permette particolari slanci di gioia. Proprio per la ripetitività degli alti e bassi della squadra di Inzaghi. Nonostante il secondo posto, il -15 dal Napoli e la zona Champions appesa a un filo non possono rendere soddisfacente il cammino. Sette sconfitte in campionato sono una enormità e dimostrano l'assenza di continuità, ferocia agonistica, concentrazione, personalità che si pretenderebbero da una rosa di altissimo livello come quella nerazzurra. Inzaghi incassa tre punti che permettono di risalire, ma farebbe malissimo a non tenere sulla corda i suoi. Dell'Inter quest'anno non ci si può fidare e per una big è un difetto grave.