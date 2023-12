Di Caro: “Inter completa, fa paura. La Juve può solo sperare che…”

Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha commentato il primato dell'Inter e la vittoria sulla Lazio nel suo focus per il giornale di oggi. Queste le sue considerazioni: "Fa quello che fanno le grandi squadre: controlla i momenti della partita, non va quasi mai in affanno, sa contenere e poi colpire. Sa approfittare di ogni errore altrui ed è letale nelle ripartenze come in occasione del primo e del secondo gol. Quando poi deve gestire è abile nel palleggio. Subisce pochissimo e segna tanto: 39 gol fatti e 7 subiti: + 4 sulla Juve, +8 rispetto allo scorso anno, può chiudere l’andata a 50 punti (come il Napoli l’anno scorso) e in proiezione a fine stagione sarebbero 100...