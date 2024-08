Tutti quegli elogi alla Juventus dopo due giornate non devono proprio essere piaciuti all’Inter che ha giocato contro l’Atalanta una partita rabbiosa e famelica come se l’obiettivo non fosse solo vincere ma ricordare a tutti, per primi ai bianconeri, che lo scudetto sul petto è sulla propria maglia e che è sempre la squadra da battere. La dimostrazione di forza, sicurezza, superiorità è stata nettissima: gli inizi del primo tempo e del secondo tempo hanno tramortito l’Atalanta. Il finale di partita, senza più storia, avrebbe permesso all’Inter di chiudere con un punteggio tennistico se l’altruista e sciagurato Arnautovic non avesse sprecato almeno 4 grandi occasioni. Ma l’umiliazione sarebbe stata una punizione troppo severa per Gasperini che contro Inzaghi, da quando è tecnico interista, in otto partite disputate ha perso sei volte e pareggiato due.