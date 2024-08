Raoul Bellanova, nuovo esterno dell'Atalanta ed ex giocatore dell'Inter, ha commentato in conferenza stampa la pesante sconfitta per 4-0 rimediata contro l'Inter: «Quando vieni a San Siro e prendi autogol dopo 4 minuti, e dopo dieci minuti prendi il secondo, diventa difficile per qualsiasi squadra. La partita si è fatta subito in salita. Sognavo in primis un esordio migliore, è andata così, c'è da rimboccarsi le maniche. L'Inter è la squadra secondo me più forte del campionato. Dobbiamo cercare di fare di più, io in primis. Il mio trasferimento è stato fatto tutto in fretta, ma questa non deve essere una scusa se c'è una partita no. All'inizio c'è sempre un periodo di ambientamento in cui c'è da capire schemi e compagni. Sono sicuro che una volta che riusciremo a trovare le giuste misure riusciremo a ingranare», ha sottolineato.