Di Caro: “Italia? Ora nuova rivoluzione probabilmente guidata da Mancini”

Le parole del vicedirettore della Rosea: "Mediaticamente si poteva gestire meglio questo momento di riflessione perché Mancini merita di restare ct"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della disfatta della nazionale italiana: "Si aspetta che Roberto Mancini sciolga le riserve sul rapporto con la Nazionale e con la Turchia può essere l'opportunità di far partire l'Italia del futuro. Non abbiamo certezze, ma talenti che possono fare il salto di qualità per dare un nuovo gruppo all'Italia: tanti giocatori che hanno fatto il loro in nazionale possono salutare, si può tenere qualcuno per questioni di spogliatoio e mentalità, ma ci troviamo di fronte ad una nuova rivoluzione probabilmente guidata da Mancini. Mediaticamente si poteva gestire meglio questo momento di riflessione perché Mancini merita di restare ct, ci ha portato un Europeo e ha messo insieme un'infinità di record: mi dà fastidio la gente che passa dall'esaltazione alla fortuna".