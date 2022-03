Italia, tre senatori epurati? La FIGC prova a smascherare: ieri Gravina…

Clima surreale, quello che si respirava ieri a Coverciano nel ritiro dell'Italia in vista della partita di martedì contro la Turchia

Clima surreale, quello che si respirava ieri a Coverciano nel ritiro dell'Italia in vista della partita di martedì contro la Turchia. Dopo la disfatta contro la Macedonia del Nord, infatti, alcuni calciatori hanno deciso di lasciare in anticipo il gruppo:

"Gravina ha assistito da bordocampo alla partitella diretta dal ct e ha preso atto delle partenze anticipate da Coverciano di Verratti, Berardi e Gianluca Mancini (lievi infortuni) e di Immobile, Jorginho e Insigne, tra i peggiori a Palermo, con l’aggravante per l’oriundo di sentirsi il colpevole principale del Mondiale perduto, per via dei due rigori sbagliati con la Svizzera. Per allontanare il dubbio dell’epurazione dei tre senatori, la Figc ha illustrato “l’alternanza prevista per l’amichevole Turchia- Italia di martedì”".