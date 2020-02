Di Caro (GdS): “Lukaku risponde a Ronaldo. Sarà fondamentale per Conte…”

Della vittoria dell’Inter in casa dell’Udinese e della doppietta di Lukaku che in trasferta continua a segnare a raffica ha parlato su La Gazzetta dello Sport il giornalista Andrea Di Caro:

“Con le doppiette e i record dei loro bomber Juve, Inter e Lazio riprendono la corsa scudetto vincendo e, in modi diversi, convincendo. Ai record di CR7 risponde Lukaku che fa riassaporare il successo a Conte con una doppietta da record: mai nessuno aveva segnato 12 reti nelle prime 11 gare fuori casa. Per il belga 16 gol in 22 presenze. Una partita molto equilibrata che i nerazzurri hanno avuto il merito di risolvere in 10 minuti nella ripresa. L’Udinese ha avuto le sue opportunità, la differenza l’ha fatta la qualità dei singoli. Fondamentale sarà per Conte sfruttare al meglio Eriksen: ma serve un po’ di tempo”.