Lukaku, sesta doppietta per l’Inter e i tifosi lo inondano di like sui social

Non ha detto niente di che, ha fatto però. Romelu Lukaku ha segnato una doppietta contro l’Udinese, la sesta in questa stagione (l’ultima segnata in Tim Cup contro il Cagliari), e tanto è bastato per far esultare tutti gli interisti del mondo. I sostenitori dell’Inter hanno voluto però far sentire tutto il loro calore all’attaccante belga. Non appena ha pubblicato sul suo profilo tre foto sotto le quali ha scritto: “…e tre punti, forza Inter”, una frase semplicissima, sono arrivati migliaia di like a raffica per il bomberone.

Ha spiegato di voler essere importante per la squadra e lo è diventato, non ha bisogno di sentirsi definire leader. Lo è e basta. Si vede dalle piccole cose, dagli abbracci ai compagni, dalle cose che dice quando è in campo: “Datela a me mi sento carico”, ha urlato con tutta la forza verso la panchina. E Conte lo ha fatto accontentare dai suoi compagni. In silenzio Romelu si è caricato l’Inter sulle sue larghe spalle. E la porta benissimo.