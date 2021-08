Di Caro: “Il passato non si cancella, ma c’è una nuova Inter. E l’addio di Ronaldo…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport commenta l'ottimo avvio di stagione della nuova Inter di Inzaghi

"Il Dio del calcio bacia i nerazzurri e i suoi nuovi protagonisti. Dopo aver celebrato Calhanoglu e Dzeko nella prima giornata, nella seconda il mondo interista si gode il Tucu, acquisto dell’ultim’ora. È arrivato mercoledì a Milano, ha fatto un solo allenamento e ha segnato una doppietta in meno di 20 minuti. Il 2-1 di testa, prima volta in serie A. A mettere una pezza all’errore di Handanovic sul gol del Verona ci aveva già pensato Lautaro ed ecco che la Lu-La (Lukaku-Lautaro) ha lasciato il posto alla Co-La (Correa-Lautaro). Il Tucu ci ha messo davvero pochissimo a far rispolverare a Inzaghi una delle sue proverbiali corse per abbracciare i giocatori dopo un gol. Una corsa liberatoria per festeggiare un talento da lui voluto e una vittoria già fondamentale per far tramutare i possibili mugugni per il primo mezzo passo falso in sorrisi spavaldi".