Note dolenti in questa stagione non sono di certo mancate. Ma Stefano Pioli merita comunque la riconferma? E' questo a oggi il tema più caldo in casa Milan, a poche settimane dal derby con l'Inter che tiene in agitazione più i tifosi rossoneri che quelli nerazzurri per la posta in palio. Sul tecnico si è espresso anche Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport: