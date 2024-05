Venendo a Oaktree: sta per ritrovarsi, senza averlo previsto tre anni fa, un club glorioso, tra i più importanti in Europa, costato appena 275 milioni (senza interessi). Il fondo dovrà però accollarsi l’enorme monte debitorio esistente (400 milioni). È presumibile - come accade in certi casi, vedi il fondo Elliott col Milan - che gli obiettivi siano quelli di gestire per un periodo la società, migliorare la situazione finanziaria e poi venderla ottenendo una ricca plusvalenza. Ci sta, i fondi non sono opere caritatevoli, né proprietari innamorati e tifosi del club: quello è il passato remoto, non più il presente del calcio internazionale. Ma l’Inter non è solo una società, rappresenta la metà nerazzurra di Milano ed è un patrimonio nazionale. Dovrà essere gestita con l’obbligo di tenere la società sui livelli attuali, quelli di un top club italiano che si sta avvicinando ai top club europei. Anche in questo caso l’esempio di Elliott quando rilevò il Milan (investimenti mirati, uno scudetto, una semifinale di Champions) risulta calzante.