Di Chiara: “Juve, Champions capitolo chiuso. I calciatori saranno provati”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato così del caos plusvalenze e della penalizzazione inflitta alla Juventus: "Senza dubbio il quarto posto, dopo questo terremoto, è molto difficile. La Juve ha la forza di riprendersi ma pensare di andare a recupare la Champions è arduo e difficile, lo considero un capitolo chiuso. Roma e Atalanta sono state favorite da questo scossone, che inisieme alla Lazio sono le pretendenti per i posti europei. Domenica sarà già uno scontro importantissimo per vedere una reazione: aldilà di tutto, penso che i calciatori della Juventus saranno provati da questa situazione."