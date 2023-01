Plusvalenze, stangata sulla Juve: 15 punti di penalizzazione, più della richiesta dei pm

Stangata della Corte federale alla Juve per il caso plusvalenze: -15 punti in classifica. Ecco i dettagli

La Corte d'appello della Figc ha inflitto 15 punti di penalizzazione alla Juventus nel procedimento sportivo sulle plusvalenze, riaperto nella seduta odierna solo per la Juve, mentre sono stati prosciolti gli altri club. A chiedere la riapertura del procedimento era stata la procura federale guidata da Giuseppe Chiné sulla base delle carte dell'inchiesta Prisma della procura della Repubblica di Torino. La procura federale aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juve. La penalizzazione in classifica ha effetto immediato, fermo restando che la Juve può ricorrere contro la sentenza. Pertanto, i bianconeri scendono da 37 a 22 punti in classifica.