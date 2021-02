Sky – Di Francesco rischia l’esonero: ecco i possibili sostituti

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il futuro di Eusebio Di Francesco rischia di essere lontano dal Cagliari

Il KO contro il Torino nell'anticipo serale della 23° giornata può risultare fatale al tecnico ex Sassuolo e Roma. Si tratta della terza sconfitta di fila per il Cagliari che, nelle ultime 8 partite, ha ottenuto solo un punto. "Si aspetta la decisione definitiva della società per l'esonero, ma i risultati negativi stanno incidendo fortemente sulle sue possibilità di conferma nonostante il rinnovo di contratto delle settimane scorse", commenta Gianluca Di Marzio. Tra i possibili sostituti, in pole c'è Semplici mentre sembra più lontano Mazzarri, non propenso ad accettare proposte a stagione in corso. Sul mercato ci sono anche Montella e gli ex Rastelli o Zenga.